Износ сетей и оборудования: в Тульской области обсудили модернизацию объектов ЖКХ

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На нем обсудили модернизацию объектов ЖКХ в регионе. Михаил Пантелеев отметил, что с 2020 по 2024 годы расходы консолидированного бюджета Тульской области на модернизацию объектов ЖКХ увеличены в 7 раз.

— Несмотря на это проблемы в коммунальной сфере остаются для жителей актуальными. Губернатор Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев обращает внимание на необходимость комплексного подхода к модернизации отрасли, — подчеркнул он.

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина отметила, что основная проблема отрасли ЖКХ — износ сетей и оборудования. С 2017 года в регионе ведется постоянная работа по замене ветхих тепловых сетей. Благодаря этому удалось значительно снизить аварийность на объектах ЖКХ.

В этом году планируется построить семь котельных в Огаревке, Архангельском, Арсеньеве, поселках Молодежный, Новогуровский и Новомосковске. Также будут начаты работы по строительству трех котельных в Узловой.

Как сообщила Наталья Аникина, в настоящее время утвержден Комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025–2030 год. В него включены более 180 мероприятий. Из них более 30 касаются водоотведения, более 50 — водоснабжения и порядка 100 — теплоснабжения.

В этом году начинается строительство станции водоподготовки в Липках.

Будет отремонтировано еще 5 станций водоподготовки в Узловском, Кимовском, Богородицком районах (по одной) и Ефремове (две). Будут заменены 46 водонапорных башен и отремонтированы 26 артезианских скважин в 18 муниципалитетах. Также планируется заменить 67,1 км сетей водоснабжения.

Кроме этого, проекты на ремонт 12 объектов водоснабжения в Богородицком, Веневском, Заокском, Кимовском, Киреевском, Куринском, Узловском, Щекинском районах и городе Донской прошли госэкспертизу.

Зампред также отметила, что в 2025 году закончится строительство очистных сооружений в поселках Славный и Теплое. Планируется начать реконструкцию и строительство этих объектов в Донском, Суворове и Киреевске. Кроме этого, разработана проектно-сметная документация по строительству очистных в Алексине, Белёве, Венёве, Кимовске, Туле, Ясногорске и с. Селиваново Щекинского района.

— В 2024 году на модернизацию коммунальных объектов было направлено более 2 млрд рублей. В этом она составит более 4 млрд рублей. Все денежные средства, за исключением средств по Модернизации коммунальной инфраструктуры, уже доведены до администраций муниципальных образований. Главам администраций необходимо начинать процедуры заключения контрактов на выполнение работ, — отметила зампред.

Михаил Пантелеев поручил Наталье Аникиной взять на личный контроль реализацию мероприятий комплексного плана модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025–2030 год.