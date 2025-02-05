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Черви в воде у жителей Узловой: министр ЖКХ рассказал, что сети промыли
Фото: vk.com/uzlovaya_nesluhi

Черви в воде у жителей Узловой: министр ЖКХ рассказал, что сети промыли

Об этом сегодня сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков.

Черви в воде, поступающей из магистральных сетей водоснабжения, жители Узловой обнаружили в прошлом году. В середине лета они запустили в соцсетях флешмоб, в рамках которого публиковали фото фильтров, покрытых ржавчиной и червяками, чтобы привлечь внимание к проблеме. 

Сегодня в ходе брифинга министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков рассказал, что в муниципалитете были проведены мероприятия, охватывающие все составляющие системы водоснабжения.

— Была проведена промывка магистральных и внутридомовых сетей, проведена обработка резервуаров очистки воды на водозаборе, — сказал руководитель ведомства.

В целом проблема была решена, однако ситуация остается на контроле, поскольку отдельные обращения продолжают фиксироваться.

— Узловский район находится на контроле в правительстве Тульской области по поручению губернатора Дмитрия Миляева. Создан штаб по проблемам водоснабжения района, его возглавляет заместитель председателя правительства Наталья Аникина. Мы регулярно собираемся, мониторим оперативную обстановку, если случаются аварии.

Олег Дючков отметил, что более 200 млн рублей выделено на решение проблем водоснабжения Узловского района.

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сегодня, в 18:14 +1
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черви в воде
Люди
Олег Дючков
Место
Тульская областьУзловая
 

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