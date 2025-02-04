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В тульском онкологическом центре пройдёт День открытых дверей

В тульском онкологическом центре пройдёт День открытых дверей

Жители региона смогут попасть на приём к специалистам и пройти диагностические исследования.

В субботу, 8 февраля, в онкологическом центре по адресу: Калужское шоссе, д. 60, пройдёт День открытых дверей. Пациенты смогут пройти осмотр у профильных специалистов: онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога и онкоуролога.

По показаниям будут проведены исследования: маммография, УЗИ молочных желез и низкодозовая компьютерная томография грудной клетки. Прием будет осуществляться по предварительной записи по телефону: 8(4872)33-81-41. Запись откроется в среду, 5 февраля.

При себе пациентам нужно будет иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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