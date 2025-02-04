  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. «Полсекунды, и был бы труп»: под Тулой водитель пошел на опасный обгон - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Полсекунды, и был бы труп»: под Тулой водитель пошел на опасный обгон

«Полсекунды, и был бы труп»: под Тулой водитель пошел на опасный обгон

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое недалеко от Тулы. На записи видно, как водитель легковушки совершил опасный обгон, который едва не привел к лобовому ДТП. Машины разминулись буквально за полсекунды до столкновения.

«Ну очень торопливый Lada Largus. Дорога Тула-Калуга, в районе деревни Острики», — сообщил автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На Красноармейском проспекте водитель «не заметил» дорожный знак
Дежурная часть
На Красноармейском проспекте водитель «не заметил» дорожный знак
сегодня, в 17:43, 11 573 -1
В Туле водитель промчал у встречной обочины
Дежурная часть
В Туле водитель промчал у встречной обочины
вчера, в 20:14, 12 1184 2
В Туле сразу два водителя «не заметили» дорожный знак
Дежурная часть
В Туле сразу два водителя «не заметили» дорожный знак
вчера, в 17:35, 14 1383 2
В Туле самосвал едва не вылил на другие авто черную жижу из кузова
Дежурная часть
В Туле самосвал едва не вылил на другие авто черную жижу из кузова
2 февраля, в 20:04, 37 2548 5

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:00 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тульском онкологическом центре пройдёт День открытых дверей
В тульском онкологическом центре пройдёт День открытых дверей
Тульский «Арсенал» попрощался с форвардом Максимом Турищевым
Тульский «Арсенал» попрощался с форвардом Максимом Турищевым
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.