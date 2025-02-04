Александр Грицаенко покинет пост прокурора Тульской области

Официальной информации об уходе руководителя ведомства пока нет.

По данным Myslo, прокурор Тульской области Александр Грицаенко с середины января отправился в отпуск, из которого не вернется.

Он занимал должность руководителя региональной прокуратуры более четырех лет. Причина оставления должности на данный момент не сообщается.

Александр Александрович Грицаенко родился в 1979 году. Окончил Калининградский государственный университет. В органах прокуратуры Российской Федерации с 2001 года.

В прокуратуре Калининградской области последовательно занимал должности следователя Калининградской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калининградской области, следователя прокуратуры Ленинградского района г. Калининграда, старшего следователя по расследованию особо важных дел прокуратуры области, заместителя прокурора Зеленоградского района, заместителя Неманского городского прокурора, прокурора Полесского района, Светлогорского межрайонного прокурора.

С мая 2013 года проходил службу в должности заместителя прокурора Калининградской области.

В период с сентября 2007 года по апрель 2008 года занимал пост руководителя Светлогорского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Калининградской области.

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 26.05.2021 № 318 Грицаенко Александр Александрович назначен на должность прокурора Тульской области.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», именным оружием, классный чин — государственный советник юстиции 2-го класса.