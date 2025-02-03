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За год из Тульской области выдворили больше 600 иностранцев
Фото Дмитрия Дзюбина.

За год из Тульской области выдворили больше 600 иностранцев

Всех сопроводили до аэропорта и отправили на родину.

За 2024 год судебные приставы сопроводили 658 иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших законы, до аэропорта и отправили их обратно на родину. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. 

Напомним, ранее мы рассказывали, что за год в Тульской области нашли 11 «бесхозных» детей мигрантов. В основном это подростки 16-17 лет.

Кроме того, приставы, обеспечивающие охрану зданий арбитражных судов и судов общей юрисдикции, успешно предотвратили возможные чрезвычайные происшествия. Они обнаружили и изъяли более 500 опасных предметов, которые могли угрожать безопасности судей и участников судебных процессов.

 

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Фотограф:
сегодня, в 15:24 +1
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