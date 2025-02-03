  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За выходные на дорогах Тульской области поймали больше 40 пьяных водителей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За выходные на дорогах Тульской области поймали больше 40 пьяных водителей
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

За выходные на дорогах Тульской области поймали больше 40 пьяных водителей

Автомобилистов предупреждают об ответственности.

За выходные на дорогах Тульской области поймали 42 пьяных водителя. 13 из них отказались проходить медосвидетельствование. Шесть водителей поймали без водительских прав. 

Кроме того, в отношении двух водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса.

Госавтоинспекция региона напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, в ведомстве призвали не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД. О фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения можно сообщить по телефонам (круглосуточно):

  • Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
  • Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 15:02 −1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
пьяные водителирейды ГИБДД

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За год из Тульской области выдворили больше 600 иностранцев
За год из Тульской области выдворили больше 600 иностранцев
Туляков приглашают на бесплатный мастер-класс по web-программированию
Туляков приглашают на бесплатный мастер-класс по web-программированию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.