За выходные на дорогах Тульской области поймали больше 40 пьяных водителей

За выходные на дорогах Тульской области поймали 42 пьяных водителя. 13 из них отказались проходить медосвидетельствование. Шесть водителей поймали без водительских прав.
Кроме того, в отношении двух водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса.
Госавтоинспекция региона напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
Кроме того, в ведомстве призвали не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД. О фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения можно сообщить по телефонам (круглосуточно):
- Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
- Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
- Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38.