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Названы пять самых дорогих вакансий наступившего года в Тульской области
фото с сайта ru.freepik.com

Названы пять самых дорогих вакансий наступившего года в Тульской области

Зарплата до эти должности начинается от 300 тыс. рублей в месяц.

Служба исследований hh.ru проанализировала более 7,8 тыс. вакансий, открытых в Тульской области с начала января, и узнала, кому в наступившем 2025 году предлагают самые высокие зарплаты.

Больше всех в январе – от 350 тыс. рублей до вычета налогов, - в Тульской области предлагают заместителю директора. Среди требований к кандидату – высшее экономическое или юридическое образование.

Аналогичное предложение есть для финансового директора семейного офиса с зарплатой от 350 тыс. рублей на руки. Работодателю важен опыт работы на аналогичной должности, свободное владение английским языком

На третьем месте – предложение для NET/C# разработчика. Зарплата от 300 тыс. рублей на руки. Кандидат должен иметь опыт работы от 5 лет, опыт работы с .Net Framework/Core, хорошие знания С#. 

 Также в пятерку дорогих вакансий наступившего 2024 года в Тульской области вошла еще одна вакансия главного технолога с зарплатой от 300 тыс. рублей до вычета налогов. Среди требований к кандидату – высшее техническое образование, знание технологий производства в области металлообработки, опыт разработки технологической документации по ЕСТД. 

Замыкает пятерку предложение для программиста 1С с зарплатой от 300 тыс. рублей в месяц на руки. Требования – высшее техническое или экономическое образование, аналогичный практический опыт работы от 1 года.

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