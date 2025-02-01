Работает защита от БПЛА: в администрации Тулы объяснили, почему иногда нет транспорта на карте

Фото Юлии Александровой.

Но не всегда отсутствие трамвая на карте можно объяснить таким образом. Тулгорэлектротрансу поручено лучше следить за техническим состоянием подвижного состава.

В редакцию Myslo обратился житель Тулы Михаил. Он сообщил, что на протяжении нескольких дней трамвай № 13 нарушает расписание и не приезжает.

«Почему отменили 13 трамвай с утра в Криволучье? Один день вообще нет, второй день отображается нормально, но, оказывается, в депо. И так уже втору неделю. Как на работу добираться?» — написал мужчина 23 января.

Редакция обратилась в администрацию Тулы за комментарием:

«С 1 по 22 января установлено исполнение транспортной работы по трамвайному маршрут № 13 почти 93%. Согласно отчетным данным информационно-навигационной системы 23 января с 07:00 до 09:00 с остановочного пункта „пос. Менделеевский“ установлено исполнение 8 запланированных рейсов в соответствии с расписанием. Рейсы со временем отправления 07:33 и 08:10 исполнены частично: трамваи проследовали в Депо по причине технической неисправности. Тулгорэлектротрансу указано на необходимость усиления контроля за техническим состоянием транспортных средств, выпускаемых на линию. За неисполнение условий контракта с компанией — перевозчиком проведена претензионная работа».

Также в ведомстве добавили, что далеко не всегда отсутствие трамвая на карте в приложении означает, что он не прибудет фактически на остановку:

«На территории г. Тулы наблюдается некорректное отображение GPS-трекеров, обусловленное работой системы защиты от БПЛА, что приводит к отклонениям о местоположении транспортного средства».