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Работает защита от БПЛА: в администрации Тулы объяснили, почему иногда нет транспорта на карте
Фото Юлии Александровой.

Работает защита от БПЛА: в администрации Тулы объяснили, почему иногда нет транспорта на карте

Но не всегда отсутствие трамвая на карте можно объяснить таким образом. Тулгорэлектротрансу поручено лучше следить за техническим состоянием подвижного состава.

В редакцию Myslo обратился житель Тулы Михаил. Он сообщил, что на протяжении нескольких дней трамвай № 13 нарушает расписание и не приезжает.

«Почему отменили 13 трамвай с утра в Криволучье? Один день вообще нет, второй день отображается нормально, но, оказывается, в депо. И так уже втору неделю. Как на работу добираться?» — написал мужчина 23 января.

Редакция обратилась в администрацию Тулы за комментарием:

«С 1 по 22 января установлено исполнение транспортной работы по трамвайному маршрут № 13 почти 93%. Согласно отчетным данным информационно-навигационной системы 23 января с 07:00 до 09:00 с остановочного пункта „пос. Менделеевский“ установлено исполнение 8 запланированных рейсов в соответствии с расписанием. Рейсы со временем отправления 07:33 и 08:10 исполнены частично: трамваи проследовали в Депо по причине технической неисправности. Тулгорэлектротрансу указано на необходимость усиления контроля за техническим состоянием транспортных средств, выпускаемых на линию. За неисполнение условий контракта с компанией — перевозчиком проведена претензионная работа».

Также в ведомстве добавили, что далеко не всегда отсутствие трамвая на карте в приложении означает, что он не прибудет фактически на остановку:

«На территории г. Тулы наблюдается некорректное отображение GPS-трекеров, обусловленное работой системы защиты от БПЛА, что приводит к отклонениям о местоположении транспортного средства».

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