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На улицах Тулы начали убирать смет с проезжей части

На улицах Тулы начали убирать смет с проезжей части

Первый заместитель проверил сегодня, 1 февраля, как выполняется уборка смета с городских улиц. Юрий Терехов проинспектировал состояние ул. Октябрьской.

Пока стоит плюсовая температура и на дорогах нет снега, ежедневно с проезжих частей убирают 120-150 кубометров смета. В этой работе днем задействованы до 12 бригад, в ночное время — до 20 бригад. 

Особое внимание уделяется магистральным улицам. Уборка ведется ручным и механизированным способами проезжих частей и парковочных карманов. Смет убирают с улиц, на которых ранее проводилась противогололедная обработка реагентом. Также с учетом погодных условий было принято решение выпустить на улицы города вакуумно-подметальные, подметально-уборочные машины прицепного типа и малую механизацию для уборки тротуаров. 

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Накануне смет собирали на Веневском шоссе, на ул. Речной, Судейского, Карпова, на ул. Парковой в п. Молодежный. 

Сегодня данная работа ведется на ул. Октябрьской, Хомяковской, Мориса Тореза, в проезде Тимирязева, ул. Жаворонкова, Седова, Макаренко, Дмитрия Ульянова, Красноармейском проспекте, ул. Кирова, Осташова, в Новомедвенском проезде. Кроме того, Юрий Терехов поручил привести в порядок ул. Рязанскую. К уборке смета там приступят сегодня ночью.

По результатам выездного совещания главам территориальных округов было поручено проводить постоянный мониторинг санитарного состояния магистральных и въездных улиц, а также усилить работу по уборке летучего мусора с газонов, управлению по административно-техническому надзору — контролировать санитарное состояние фасадов и ограждений. 

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