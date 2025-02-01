Ко Дню победы 1090 туляков наградят юбилейной медалью

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Вручение наград пройдет во всех территориальных округах Тулы.

Состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Указом Президента Российской Федерации учреждена юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Вручение наград пройдет во всех территориальных округах Тулы.

В списках – около 1090 туляков: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и труженики тыла.

Участники совещания также обсудили другие мероприятия, приуроченные к юбилейной дате.