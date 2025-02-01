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В Туле Енот Петрович ищет дом

В Туле Енот Петрович ищет дом

Волонтеры нашли его в октябре прошлого года. Тогда он находился в очень запущенном состоянии. Но сегодня Петрович похорошел и стал весьма общительным товарищем.

Первыми енота-полоскуна обнаружили жители одной из деревень Тульской области. Бездомыш прибился к одному из домов: худой и измождённый, малыш искал у людей убежища. Серая шерсть была неопрятной, а походка говорил о том, что животному больно наступать на лапы. Местные жители не оставили его на улице и приютили в гараже, дали имя Петрович. Пару раз убегал, но находил обратную дорогу. Однако ближе к зиме здоровье питомца ухудшилось, и новые владельцы обратились за помощью к зооволонтеру Табрис Янгчен.

Она выходила малыша и спустя месяц начала искать для него дом. Была информация, что Петровича готовы забрать в Ульяновск. Но спустя столько времени за ним так никто и не приехал. Поэтому поиск владельца начался вновь:

«Мне сейчас тяжело содержать такое количество животных физически и материально. Давайте найдём Петровичу хозяев поближе. Он шикарный енотик, — рассказывает Табрис в своей группе по спасению животных „Психиатрическая клиника имени Дж. Харрисона ПредлагаеТ“. — Возраст молодой, болезней нет. Мы дважды его привили и обработали от паразитов. Агрессии больше не проявлял, он любит обнимашки, почесушки и весьма сообразителен. Если с ним заниматься, можно социализировать очень хорошо. Именно хочется ему таких хозяев, чтобы общались». 

Табрис Янгчен подчеркивает, что не отдаст Петровича туда, «где их плодят на продажу».

«Нам нужно будет увидеть условия. В квартиру возможно при условии вольера в комнате. Вольно как кошка он жить не сможет. Клетка тоже не вариант. Сейчас он сидит в метровой, это временное содержание, и это не норма», — подчеркивает зооволонтер.

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Люди
Табрис Янгчен
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Тулатульская область
 

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