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В Туле потолок рухнул на голову пенсионерам в канун Нового года
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле потолок рухнул на голову пенсионерам в канун Нового года

Коммунальщики вовремя не отремонтировали крышу дома на Косой горе.

Прокуратура Привокзального района Тулы проверила ситуацию после сообщений о том, что в доме на Косой Горе обрушился потолок. Оказалось, что управляющая компания «Тулжилхоз» не выполнила вовремя текущий ремонт крыши дома № 6 на улице Октябрьской в поселке Косая Гора.

Из-за этого крыша долгое время протекала, и в итоге 31 января 2024 года потолок рухнул прямо в квартире пенсионеров.

Прокуратура внесла руководителю организации представление, после которого потолок в квартире пострадавших отремонтировали, а также оштрафовала УК на 60 тысяч рублей и взыскала с нее более 120 тысяч за ущерб и 100 тысяч за моральный вред.

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Автор:
сегодня, в 10:04 0
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