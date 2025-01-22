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Погода в Туле 23 января: до пяти градусов мороза и без осадков
Фото Сергея Старикова

Погода в Туле 23 января: до пяти градусов мороза и без осадков

Синоптики прогнозируют умеренный ветер южной четверти.

В четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, ветер южной четверти, до десяти метров в секунду.

Температура ночью – от -2 до -7 градусов, днём – от нуля до -5. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.

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