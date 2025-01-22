Погода в Туле 23 января: до пяти градусов мороза и без осадков

Фото Сергея Старикова

В четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, ветер южной четверти, до десяти метров в секунду.

Температура ночью – от -2 до -7 градусов, днём – от нуля до -5. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.