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Искусственный интеллект помогает тульским медикам ставить диагнозы и назначать лечение
Фото: t.me/Tulskaya_Oblast

Искусственный интеллект помогает тульским медикам ставить диагнозы и назначать лечение

Все выводы и заключения компьютера сначала проверяет врач, а потом они доводятся до пациентов.

В прошлом году в 42 медучреждениях Тульской области внедрили ИИ-помощника для медработников. Об этом сообщает телеграм-канал «Тульская Область. Актуально».

Уточняется, что искусственный интеллект формирует цифровой аватар и подбирает терапию под конкретного пациента. Анализировать флюорографические, КТ-снимки и другие цифровые изображения помогает AI-платформа «Цельс».

Нейросеть уже помогла обработать более 31 тысячи снимков, на 16,5 из которых нашлись патологии. Еще одна важная задача нейросети – анализировать медицинские карты пациентов с болезнями кровообращения. За прошлый год через нее прошло около 200 тысяч таких документов.

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