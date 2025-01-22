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Юные тульские волейболисты стали вторыми на Первенстве России

Юные тульские волейболисты стали вторыми на Первенстве России

В Туле состоялся полуфинал Первенства России среди юношей 2010-2011 г. р. Он проходил на базе спортшколы «Игровые виды спорта».

За первые места соревновались юные волейболисты из Москвы, Тульской, Московской, Ивановской, Калужской и Архангельской областей. На кону были две путевки в финал Первенства России.

Сборную команду Тульской области, представили волейболисты СШ «Игровые виды спорта» под руководством тренеров Ольги Бабкиной и Дмитрия Головина. Команда показала отличные результаты.

В напряженной борьбе, наполненной эмоциями и волевыми моментами, тульские волейболисты завоевали второе место. Первое досталось спортсменам из Москвы, а третьей стала команда Ивановской области.

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вчера, в 22:30 +2
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