Юные тульские волейболисты стали вторыми на Первенстве России

В Туле состоялся полуфинал Первенства России среди юношей 2010-2011 г. р. Он проходил на базе спортшколы «Игровые виды спорта».

За первые места соревновались юные волейболисты из Москвы, Тульской, Московской, Ивановской, Калужской и Архангельской областей. На кону были две путевки в финал Первенства России.

Сборную команду Тульской области, представили волейболисты СШ «Игровые виды спорта» под руководством тренеров Ольги Бабкиной и Дмитрия Головина. Команда показала отличные результаты.

В напряженной борьбе, наполненной эмоциями и волевыми моментами, тульские волейболисты завоевали второе место. Первое досталось спортсменам из Москвы, а третьей стала команда Ивановской области.