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«Если клюют — радуемся»: тулячка Ольга Чернецова о спасении птиц в Анапе
Фото и видео из личного архива героини.

«Если клюют — радуемся»: тулячка Ольга Чернецова о спасении птиц в Анапе

Эковолонтер рассказала, как добровольцы борются с последствиями разлива мазута в Черном море.

Ольга Чернецова занимается экоактивизмом с 2011 года — сначала самостоятельно, а затем в составе различных организаций. Последние шесть лет она руководит проектной деятельностью тульской региональной общественной организации «Экологическая защита».

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— Когда произошла катастрофа, мы не могли просто закрыть глаза и оставаться в стороне, — рассказывает Ольга, — поэтому тут же стали искать способы, как самостоятельно добраться до Анапы. От нашей организации в регион отправились три активиста: председатель ТРОО Вадим Баранов, еще один волонтер и я. Можно сказать, это такая разведка боем: мы хотели попробовать разные направления эковолонтерства и, само собой, помочь.

Первые два дня по прибытии команда Ольги помогала убирать мазут с пляжей, а затем подключилась к мойке пострадавших птиц. Времени на подготовку не было: сразу после инструктажа поступили первые «пациенты».

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— Чистка проходит в несколько этапов, — объясняет Ольга. — Сначала мы проводим первичную обработку птиц. Промываем от мазута дыхательные пути животного и даем ему сорбент.

Далее идет сухая чистка крахмалом: весь налипший мазут необходимо прокрахмалить, чтобы снять основную часть загрязнения.

Если клюют — радуемся. Это значит, что птица получила минимум вреда для здоровья и полна сил.

Если животное в «обморочном» состоянии, мы передаем его специалистам — они окажут профессиональную ветеринарную помощь. 

Третий этап — чистка перьев моющими средствами в воде. Здесь важно не пропустить ни одного пятнышка мазута.

Отмыть птичку до первоначального состояния реально, вопрос только в том, сколько времени это займет. Сегодня, перед отъездом, другие ребята чистили большую гагару. Процесс занял более двух часов — очень много мазута.

Каждая ступень очистки может занять как пять минут, так и все полчаса — все зависит от степени загрязнения оперения. При таком длительном вдыхании токсичных паров мазута отравление обеспечено, а при попадании на кожу вещество вызывает экзему и дерматит.

— Я соблюдаю технику безопасности, поэтому никаких проблем со здоровьем не получила. Организованно на местах все очень качественно и профессионально. Всем выдаются средства индивидуальной защиты — маски, комбинезоны, перчатки. Везде развешены инструкции и памятки.

Более опытные координаторы контролируют ход работ и помогают — и словом, и делом. Сами волонтеры подменяют друг друга, чтобы отдохнуть, попить воды и подышать свежим воздухом.

Не геройствуй: помог — отдохни!

А еще нам обеспечивают трехразовое питание и дают промокоды на оплату транспорта от различных сервисов.

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Изматывает не только физическая усталость, но и эмоциональное давление:

— Смотреть на все это очень тяжело. Волнуешься: страшно ненароком навредить птице. За такой небольшой период мы столкнулись с разными ситуациями: бывало, что с пляжей привозили уже мертвых птиц, некоторых успевали «откачать».

Мы стараемся не отвлекаться на эмоции и оставляем все переживания на потом.

Тем более что результат заметен невооруженным глазом: по сравнению с первыми неделями масштаб катастрофы уменьшился.

Работы предстоит много, так что строить какие-то прогнозы еще рано. Остается надеяться, что приложенные усилия дадут свои плоды.

 

Myslo уже беседовал с волонтером из Тулы, который работает в зоне экологической катастрофы. Прочитать интервью с Павлом Баздыревым можно тут

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Автор:
сегодня, в 14:09 +12
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