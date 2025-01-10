«Черная птица в мазуте пыталась взлететь, но не могла»: туляк рассказал, как очищал пляж Анапы от нефти

Фото Павла Баздырева.

Предприниматель из Тулы Павел Баздырев — о том, как непросто работать в зоне экологической катастрофы.

Павел вместе с супругой и друзьями провел день, помогая очищать пляж Анапы от последствий разлива нефтепродуктов. Эта инициатива стала ответной реакцией на новости о катастрофической ситуации на побережье Черного моря.

— Мы узнали о возможности стать волонтерами и не смогли остаться в стороне. Для нас это место имеет особое значение. Здесь много наших личных воспоминаний, связанных с Бугазской косой. Я там делал предложение своей жене. Поэтому, увидев фотографии разрушений, мы решили внести свой вклад, — рассказал Павел.

Работа на пляже оказалась непростой. Волонтерам приходилось разбираться в специфике уборки без четких инструкций. На месте работали краснодарские коммунальщики, сотрудники МЧС, занимавшиеся сбором загрязненного песка. Однако основную часть труда взяли на себя добровольцы.

По словам Павла, наиболее сложной задачей оказалось разделение видов работ. Один из уровней включал в себя уборку крупных выбросов мазута, другой — «археологическую» очистку песка от остатков нефти, спрятанных под слоем песка. Павел отметил, что ему легче было работать лопатой, собирая крупные куски мазута.

— Больше медитативная работа. Как будто приехал картошку копать. А вот жене было проще заниматься более «археологической» работой, — подчеркнул предприниматель.

Несмотря на все сложности, волонтеры держались позитивно. Всем выдавали экипировку: резиновые сапоги, защитные костюмы, маски, очки и респираторы.

— Поразил вид черной птицы в мазуте, которая пыталась взлететь, но не могла. При этом она боялась людей и убегала от нас в море. Непонятно было, как вообще ловить таких птиц, — тут целый отряд нужен. Ну и в целом поразил масштаб проблемы и чувство тщетности усилий. Ведь мы всего лишь чистим береговую линию, а основной мазут еще до сих пор в море, — рассказал Павел.

Масштабы катастрофы продолжают вызывать тревогу. Основная масса нефтепродуктов находится в море, и неизвестно, сколько времени потребуется на их устранение. Тем не менее Павел уверен, что совместными усилиями проблему удастся решить.

— Главное, что здесь собрались неравнодушные люди, готовые помогать, — заключил Павел. — Это дает надежду на то, что все получится.

Справка Myslo

Крушение двух танкеров, которые перевозили около девяти тысяч тонн мазута, произошло 15 декабря прошлого года. На борту одного из судов, «Волгонефть-212», находились 13 человек. Из них 11 были госпитализированы, одного спасти не удалось. На другом танкере пострадавших не было. Причины происшествия пока остаются неясными, однако, по одной из версий, авария может быть связана с плохими погодными условиями или ошибками экипажей.

Мазут повредил местную экосистему. После выброса нефтепродуктов в Керченском проливе на береговой линии были найдены туши нескольких дельфинов, также пострадала популяция водоплавающих птиц. В Кремле ситуацию с разливом мазута назвали чрезвычайной. Президент Владимир Путин отметил, что для минимизации ущерба от ЧС делается недостаточно.