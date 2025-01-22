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В Узловском районе предприниматель отделалась предупреждением за нарушение ветеринарных норм
Фото: ru.freepik.com.

В Узловском районе предприниматель отделалась предупреждением за нарушение ветеринарных норм

Она вовремя не погасила документы на партию товара.

В январе управление Россельхознадзора по Тульской области провело проверку деятельности индивидуального предпринимателя Айнудиновой В.Д., которая работает в Узловском районе. 

Было выявлено, что предпринимательница не погасила электронные ветеринарные документы на партию товара, который она перевезла и передала новому владельцу. По закону такие документы нужно погашать в течение 24 часов после доставки товара.

В связи с этим Айнудиновой было вынесено предупреждение о недопустимости подобных нарушений в будущем.

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Автор:
сегодня, в 14:03 0
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