В Узловском районе предприниматель отделалась предупреждением за нарушение ветеринарных норм

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Она вовремя не погасила документы на партию товара.

В январе управление Россельхознадзора по Тульской области провело проверку деятельности индивидуального предпринимателя Айнудиновой В.Д., которая работает в Узловском районе.

Было выявлено, что предпринимательница не погасила электронные ветеринарные документы на партию товара, который она перевезла и передала новому владельцу. По закону такие документы нужно погашать в течение 24 часов после доставки товара.

В связи с этим Айнудиновой было вынесено предупреждение о недопустимости подобных нарушений в будущем.