Смерть матери и ребёнка на улице Металлургов: пожар произошел из-за неосторожности при курении

Вечером 15 января на третьем этаже пятиэтажки на улице Металлургов загорелась квартира. В результате происшествия погибли 42-летняя Татьяна А. и её трехлетний сын. Следователи регионального СК возбуждили уголовное дело. Предварительной причиной пожара названа неосторожность при курении.

По информации Myslo, Татьяна А. была инвалидом — женщине ампутировали часть ноги после того, как она попала в ДТП. В последнее время она злоупотребляла спиртным и, по словам знакомых семьи, накануне трагедии снова ушла в запой.

У погибшей осталось двое детей: старший сын давно не жил с Татьяной, а 17-летней дочери в момент происшествия не было дома.