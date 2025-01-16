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Смерть матери и ребёнка на улице Металлургов: пожар произошел из-за неосторожности при курении

Смерть матери и ребёнка на улице Металлургов: пожар произошел из-за неосторожности при курении

У погибшей осталось двое детей.

Вечером 15 января на третьем этаже пятиэтажки на улице Металлургов загорелась квартира. В результате происшествия погибли 42-летняя Татьяна А. и её трехлетний сын. Следователи регионального СК возбуждили уголовное дело. Предварительной причиной пожара названа неосторожность при курении. 

По информации Myslo, Татьяна А. была инвалидом — женщине ампутировали часть ноги после того, как она попала в ДТП. В последнее время она злоупотребляла спиртным и, по словам знакомых семьи, накануне трагедии снова ушла в запой. 

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У погибшей осталось двое детей: старший сын давно не жил с Татьяной, а 17-летней дочери в момент происшествия не было дома.

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