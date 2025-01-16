Одержали победу на «Южным Уралом»

Хоккеисты АКМ провели домашний матч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. В Тулу из Орска приехал «Южный Урал».

Хозяева со стартового вбрасывания ринулись вперед, опасно атаковали и играли чуть активнее оппонента. «Южный Урал» же играл спокойно, отталкиваясь от игры АКМ и изредка выбегая в контратаки. Одна из них и привела ко взятию ворот Евгения Киселева — Егор Журавлев вывел орчан вперед. Чуть меньше минуты потребовалось тулякам для того, чтобы выровнять цифры на табло — Илья Шипов совершил сольный проход, накрутил сперва защитников, а затем и голкипера Игоря Сапрыкина. До сирены на первый перерыв голов зрители больше не увидели.

Вторая треть прошла с подавляющим преимуществом хоккеистов АКМ. Туляки в самом начале отрезка поиграли при формате «5 на 3», но извлечь из этого дивидендов в виде заброшенный шайб не получилось. Забросили хозяева на экваторе матча в равных составах — Александр Локтев закопал шайбу в сетку с пятака, удачно отреагировав на ошибку голкипера орского коллектива. Но удержать преимущество в счете до сирены на второй перерыв не получилось, в дело вмешался Егор Маклозян, который бросил со средней дистанции под занавес второй двадцатиминутки и был точен.

Заключительный период получился очень напряженным. Ни одна из команд не хотела уступать, было много борьбы и единоборств. Судьбу двух очков решила самая концовка встречи — «Южный Урал» остался в меньшинстве, а Даниил Аноп реализовал лишнего и вывел АКМ вперед. Соперник поменял голкипера на шестого полевого игрока, в Руслан Шамсутдинов забросил в пустые ворота и установил окончательный счет.

АКМ — «Южный Урал» 4:2

0:1 10:16 Журавлев (Алексеев, Литвинов)

1:1 11:10 Шипов (Лапшин)

2:1 31:38 Локтев (Гизатуллин)

2:2 38:49 Маклозян (Суслов)

3:2 56:21 Аноп (Аноховский, Афанасьев) в большинстве

4:2 59:10 Шамсутдинов (Аноховский, Алексеев) в пустые ворота

Статистика матча

Броски: 86-53; Броски в створ: 51-27; Голы: 4-2; Вбрасывания: 40-30; Блокированные броски: 17-16; Силовые приемы: 8-7; Штраф: 4-12.