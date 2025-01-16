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Туляки стали на 34% реже жаловаться на общепит
Фото правительства Тульской области.

Туляки стали на 34% реже жаловаться на общепит

В 4 раза снизилось и количество обращений по вопросам строительства.

В 2024 году в управление Роспотребнадзора по Тульской области поступило больше 17 тысяч обращений жителей, это почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. По итогам их рассмотрения людям возмещено 13 млн рублей.

По сравнению с 2023 годом в 4 раза снизилось количество обращений по вопросам строительства различных объектов, на 34% — жалоб на общепит. По словам руководителя управления Александра Ломовцева, это результат системной работы по контролю и профилактике нарушений на предприятиях общественного питания.

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Автор:
сегодня, в 14:35 0
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