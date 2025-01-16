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Безработный туляк попался на краже сыра

Безработный туляк попался на краже сыра

Возбуждено уголовное дело.

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратилась директор сетевого магазина, расположенного на улице Фридриха Энгельса. Женщина заявила, что из торгового зала был украден сыр. Сумма ущерба составила 3875 рублей.

Стражи порядка, внимательнейшим образом изучив записи видеокамер, в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 40-летний мужчина. 

Задержанный признался в совершении преступления, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

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