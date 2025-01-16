В Туле два встречных трамвая столкнулись на улице Советской

В областном центре сегодня, 16 января, два трамвая столкнулись на улице Советской.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, вагон № 9 сошел с рельсов и врезался в трамвай № 12. По предварительным данным, никто не пострадал. Движение на участке затруднено.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В областном центре сегодня, 16 января, два трамвая столкнулись на улице Советской.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, вагон № 9 сошел с рельсов и врезался в трамвай № 12. По предварительным данным, никто не пострадал. Движение на участке затруднено.
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