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Ещё один БПЛА сбит над Суворовским районом

Ещё один БПЛА сбит над Суворовским районом

Всего за ночь а Тульской области было сбито 17 беспилотников.

Еще один украинский БПЛА был уничтожен силами ПВО Минобороны РФ в небе над территорией Суворовского района, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По предварительной информации пострадавших нет, повреждения уточняются.
Ситуация находится на контроле.

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БПЛАСуворовский район

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