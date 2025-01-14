Ещё один БПЛА сбит над Суворовским районом

Всего за ночь а Тульской области было сбито 17 беспилотников.

Еще один украинский БПЛА был уничтожен силами ПВО Минобороны РФ в небе над территорией Суворовского района, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.



По предварительной информации пострадавших нет, повреждения уточняются.

Ситуация находится на контроле.