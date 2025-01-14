Атака БПЛА на Тульскую область: в Алексине проверят крыши домов на наличие повреждений

Фото из телеграм-канала Павла Федорова.

Как сообщил Федоров, жилищно-коммунальный и энергетический комплекс Алексинского района работает в штатном режиме. Управляющим компаниям глава поручил обследовать кровли многоквартирных домов на наличие повреждений при падении фрагментов беспилотников. Сотрудникам районной администрации — провести адресный обход поврежденных строений жителей для уточнения, кому ещё требуется помощь.

— Необходимая помощь будет оказана всем, — отметил Федоров. — Ситуация находится под контролем. Все службы сработали оперативно и чётко.

Между тем жители Алексинского района делятся кадрами ночного прилета:

Павел Федоров напомнил, что при обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам БПЛА и трогать их. Нужно отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих об опасности. Следует сообщить о месте падения БПЛА или его обломков в службу ЕДДС. С мобильного — 112.

Ранее Myslo сообщал, что Тульская область в ночь на 14 января подверглась массированной атаке украинских беспилотников. За ночь силами ПВО уничтожено 17 БПЛА.