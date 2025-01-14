«Тулица» приглашает болельщиков на матч с «Ленинградкой»

Фото: пресс-служба ВК «Тулица»

В этом сезоне наши спортсменки встречались с «Ленинградкой» уже 3 раза. В «Кубке Легенд» каждая из команд одержала по одной победе, а на выездном матче Чемпионата России в Санкт-Петербурге «Ленинградка» обыграла «Тулицу» со счётом 3:1.