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«Тулица» приглашает болельщиков на матч с «Ленинградкой»
Фото: пресс-служба ВК «Тулица»

«Тулица» приглашает болельщиков на матч с «Ленинградкой»

Матч состоится в субботу, 18 января, в МСЦ «Тула-Арена».

В этом сезоне наши спортсменки встречались с «Ленинградкой» уже 3 раза. В «Кубке Легенд» каждая из команд одержала по одной победе, а на выездном матче Чемпионата России в Санкт-Петербурге «Ленинградка» обыграла «Тулицу» со счётом 3:1.

Новый этап этого противостояния состоится в ближайшую субботу, 18 января, на «Тула-Арене». Начало матча в 17.00, билеты можно приобрести здесь или в кассах спорткомплекса.

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