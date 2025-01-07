Госавтоинспекция предупредила туляков об осложнении дорожной обстановки

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона с 21.00 7 января и до 21.00 8 января ожидаются осадки – мокрый снег с дождём, а также колебание температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям. На дорогах образуется гололедица, а порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Всё это может осложнить дорожно-транспортную обстановку.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что при выпадении осадков следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений. Особо опасными станут дороги вне населенных пунктов.

Повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Пешеходам следует переходить проезжую часть только по переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию. Напоминаем телефоны: