В Туле выступил Венский симфонический оркестр

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

От имени губернатора Дмитрия Миляева гостей концерта приветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она поздравила туляков и гостей региона с наступившим Новым годом и пожелала здоровья, мира, добра и благополучия.

— Уже много лет мы встречаем Новый год вместе с тульским симфоническим оркестром. И каждый год его масштаб и красоту звучания дополняют настоящие звезды российской классической музыки. Надеюсь, что эмоции, полученные на сегодняшнем мероприятии, подарят всем яркий эмоциональный подъем и вдохновение, а сам оркестр продолжит и дальше успешно развиваться, — сказала Ольга Гремякова.

Тульский филармонический симфонический оркестр под управлением двух дирижеров — Владислава Белоусова и Романа Абрамова — и солистов Государственного академического Мариинского театра исполнили классическую программу.

Это польки, марши и вальсы композиторской династии Штраусов, мелодии западно-европейских и русских классиков, подходящие атмосфере волшебных зимних дней.