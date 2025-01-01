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Туляки рассказали, что обещают себе в новом году

Туляки рассказали, что обещают себе в новом году

Начало нового года для многих — прекрасный повод для изменений в жизни.

Что обещали себе туляки в преддверии 2025-го? Опрос в середине декабря провел сервис по поиску работы Superjob.

Уделять больше времени хобби и увлечениям намерено 31% горожан, столько же хотели бы заняться образованием и больше читать. 28% опрошенных считают, что в следующем году им нужно больше внимания уделить близким. Заняться спортом собираются 26% ответивших.

Наладить личную жизнь и больше отдыхать — 24% и 21% соответственно. Изменить место жительства, мировоззрение и отношение к окружающим — по 19%. Сделать ремонт и изменить систему питания — по 17% соответственно. Заняться изучением иностранных языков планируют 15% горожан, столько же собираются отказаться от вредных привычек. 10% хотели бы изменить круг своих друзей.

Женщины чаще мужчин говорили, что хотят перемен в жизни. Представительницы слабого пола намереваются больше уделять внимания своим близким и не забывать о себе — в приоритете на следующий год занятия спортом, здоровое питание и хобби. Мужчины чаще женщин мечтают отказаться от вредных привычек и наладить личную жизнь.

Активную позицию имеют более молодые граждане — в планах у тех, кому менее 35 лет, заняться образованием, спортом, сменить место жительства, обновить круг друзей и по-новому взглянуть на окружающий мир.

А что вы обещаете себе в 2025 году?

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сегодня, в 21:09 +2
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