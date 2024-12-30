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В последний день декабря Тулу накроет мокрый снег

В последний день декабря Тулу накроет мокрый снег

Ожидается, что снегопад начнется примерно с 9 утра.

31 декабря в Тульской области ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем. На дорогах местами гололедица.

Ветер с юго-запада ночью будет от 5-10 м/с, а днем усилится 8-13 м/с. Температура по области ночью и днем -2…+3 градусов.

По данным синоптиков, высота снежного покрова: Тула — 1 см, Алексин –8 см, Суворов — 1 см, Плавск — 3 см, Волово — 1 см, Узловая — 2 см, Ефремов — менее 1 см.

Далее осадки с небольшими перерывами прогнозируются всю первую неделю января. Ожидается, что к Рождеству сугробы подрастут до 30 сантиметров.

Прогнозируется, что к первому рабочему дню 2025 года температура опустится до климатической нормы, а к первым выходным января синоптики не исключают первые за сезон морозы — до минус 22.

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сегодня, в 13:05 0
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