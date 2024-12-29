В Туле на Металлистов открылся фестиваль «Креативная ёлка – 2025»

В фестивале этого года принимают участие 24 организации.

На ул. Металлистов открылся ежегодный новогодний фестиваль «Креативная ёлка – 2025». Проходит он в областной столице уже в пятый раз.

В фестивале этого года принимают участие 24 организации. Ёлки изготовлены из антивандальных материалов, имеют устойчивое основание и высоту не менее двух метров.

По правилам фестиваля, использование материалов для создания новогоднего символа осуществляется на личное усмотрение авторов, без использования нецензурной лексики, пропаганды или агитации.

«Креативная ёлка – 2025» продлится до 15 января 2025 года.

Участники фестиваля: