В Туле на Металлистов открылся фестиваль «Креативная ёлка – 2025»

На ул. Металлистов открылся ежегодный новогодний фестиваль «Креативная ёлка – 2025». Проходит он в областной столице уже в пятый раз.
В фестивале этого года принимают участие 24 организации. Ёлки изготовлены из антивандальных материалов, имеют устойчивое основание и высоту не менее двух метров.
По правилам фестиваля, использование материалов для создания новогоднего символа осуществляется на личное усмотрение авторов, без использования нецензурной лексики, пропаганды или агитации.
«Креативная ёлка – 2025» продлится до 15 января 2025 года.
Участники фестиваля:
- Центр образования № 32,
- Центр образования № 41,
- АНО ЦОС «Своих не бросаем»,
- Центр развития ребенка – детский сад №2,
- Служба внедорожной эвакуации «ДжипХэлп»,
- Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «Знатоки дорог» МБОУ «ЦО № 10 им. А.В. Чернова»,
- РПК «Прогресс»,
- Пирсинг-бутик Ralf Family,
- «Мисти-парк»,
- Творческий индустриальный кластер «Октава»,
- АО «Полема»,
- Специализированный застройщик «Современник»,
- Тульский филиал ГИМ,
- Организатор конкурсов в сфере искусства «Ради Искусства»,
- Главное управление МЧС по Тульской области,
- Телеканал «Первый Тульский»,
- Социально-технологический колледж,
- Международная производственная компания ГРЭНТ,
- Спецгеологоразведка,
- ООО «ПМХ-ВТОРМЕТ»,
- ИП Подлесная С.С.,
- Тульский Дом Добрых Сердец,
- Центр образования №42,
- Сеть кафе быстрого питания «Самая Вкусная Шаурма».