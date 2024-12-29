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В Туле на Металлистов открылся фестиваль «Креативная ёлка – 2025»

В Туле на Металлистов открылся фестиваль «Креативная ёлка – 2025»

В фестивале этого года принимают участие 24 организации.

На ул. Металлистов открылся ежегодный новогодний фестиваль «Креативная ёлка – 2025». Проходит он в областной столице уже в пятый раз.

В фестивале этого года принимают участие 24 организации. Ёлки изготовлены из антивандальных материалов, имеют устойчивое основание и высоту не менее двух метров.

По правилам фестиваля, использование материалов для создания новогоднего символа осуществляется на личное усмотрение авторов, без использования нецензурной лексики, пропаганды или агитации.

«Креативная ёлка – 2025» продлится до 15 января 2025 года.

Участники фестиваля:

  • Центр образования № 32,
  • Центр образования № 41,
  • АНО ЦОС «Своих не бросаем»,
  • Центр развития ребенка – детский сад №2,
  • Служба внедорожной эвакуации «ДжипХэлп»,
  • Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «Знатоки дорог» МБОУ «ЦО № 10 им. А.В. Чернова»,
  • РПК «Прогресс»,
  • Пирсинг-бутик Ralf Family,
  • «Мисти-парк»,
  • Творческий индустриальный кластер «Октава»,
  • АО «Полема»,
  • Специализированный застройщик «Современник»,
  • Тульский филиал ГИМ,
  • Организатор конкурсов в сфере искусства «Ради Искусства»,
  • Главное управление МЧС по Тульской области,
  • Телеканал «Первый Тульский»,
  • Социально-технологический колледж,
  • Международная производственная компания ГРЭНТ,
  • Спецгеологоразведка,
  • ООО «ПМХ-ВТОРМЕТ»,
  • ИП Подлесная С.С.,
  • Тульский Дом Добрых Сердец,
  • Центр образования №42,
  • Сеть кафе быстрого питания «Самая Вкусная Шаурма».
     
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