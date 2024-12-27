В России появится единый справочник востребованных, перспективных и новых профессий

С 1 января 2025 года вступил в силу закон, предполагающий формирование справочника профессий, содержащего информацию о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях, на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».
Согласно документу, справочник включает:
– описание профессий, включая указание на структурные элементы справочников в сфере труда и образования;
– взаимосвязь профессии с направлениями подготовки профессионального и среднего профессионального образования; информация об образовательных организациях, осуществляющих подготовку по соответствующим направлениям;
– сведения о вакансиях по профессии с предложениями по заработной плате.
Новый справочник позволит работодателям и соискателям находить актуальные данные о перспективных востребованных на рынке труда профессиях.