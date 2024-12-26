В Тульской области ускорилась инфляция: почему растут цены?

В регионе годовая инфляция по итогам ноября выросла и составила 8,5%.

Что повлияло на динамику, выяснили эксперты тульского отделения Банка России. Результаты представлены в ежемесячном информационно-аналитическом материале.

Из-за засушливого лета урожай картофеля был меньше, чем в прошлом году. В итоге цены на него выросли. Сливочное масло и сыры тоже подорожали. Сказалось увеличение затрат предприятий молочной промышленности на сырье, зарплату, логистику.

Предприятия нефтепереработки переносили в цены возросшие издержки, из-за чего топливо в ноябре дорожало быстрее, чем месяцем ранее.

Увеличилась стоимость пакета услуг сотовой связи. Основная причина — рост издержек операторов связи на закупку и модернизацию оборудования, а также оплату труда. Кроме того, в ноябре подорожал проезд в общественном транспорте.

— Некоторое время текущий рост цен будет оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля. Однако, по оценке Банка России, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования, — прокомментировал заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.