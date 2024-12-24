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Новый мост в Туле — только для машин, а как же пешеходы? Что предлагают активисты

Новый мост в Туле — только для машин, а как же пешеходы? Что предлагают активисты

Myslo прогулялся по новому мосту с активистом «Свободной Тулы» Артёмом Замотиным и посмотрел, можно ли сделать организацию движения удобной для всех.

Строительный сезон закончился, но под мостом еще идут работы: кладут асфальт, гора песка лежит тоже для каких-то целей. Видимо, повезло с погодой: снег не выпал, да и сильные морозы не наступили.

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Движемся мимо и поднимаемся по крутой лестнице на мост. Долго идти по нему не приходится — пешеходную часть перекрывает решетка с навесным замком:

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— А это технический проход для обслуживания моста. По этой причине, как нам объясняли, пешеходам пользоваться им нельзя, — говорит Артём. — Якобы потому, что под мостом — электроподстанция и нужно ограничить к ней подходы. Хотя защита — так себе. А вот для пешеходов, которые движутся по Павшинскому мосту, новый мост становится тупиковым. По первому можно идти, а по второму — только до решетки.

За четыре с лишним миллиарда рублей построен мост, которым могут пользоваться только отдельные категории граждан — те, кто передвигается на автомобилях, и те, пешеходы, кто готов идти по грязи под мостом и взбираться по крутым лестницам. Это разве нормально?

Неужели нельзя было немного позаботиться о тех, кто идет пешком? Вот, к примеру, идет женщина с коляской — куда ей потом деваться с моста? По крутой лестнице спускаться, чтобы под мостом пройти по пешеходной дорожке? Ну это же странно! Неужели нельзя было сделать дорожное полотно более узким и оставить место для людей?

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На противоположной стороне пешеходов тоже ждет не менее крутой подъем по старой ржавой лестнице, которую окружают горы мусора и кусты.

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Благоустройством подхода к лестнице давно никто не занимался. На данный момент это узкая и грязная тропинка.

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— Возможно, конечно, она станет лучше со временем, когда завершится строительство ЖК у Павшинского моста. Но вот станет ли лестница удобнее и доступнее для всех категорий туляков — большой вопрос. Убрать мусор и расчистить заросли, чтобы они не мозолили глаза новоселам, — это от застройщика можно ожидать. А вот организацию удобного подъема на мост для жителей должны были продумать заранее. Нам часто говорят о безбарьерной среде, а разве в данном случае этот момент учитывался?

Мы понимаем, что мост построен и с ним ничего не сделать, но довести до ума пешеходное сообщение можно.

Да и сам подход к мосту со стороны ул. Мосина выглядит вполне хаотичным. Со стороны ул. Ф. Смирнова тротуар есть только до трамвайных путей. Дальше пешехода ожидает асфальтированная автомобильная дорога вдоль автосервисов, а потом идти можно только по газону мимо гаражей. Если нужно перейти проезжую часть, чтобы направиться в сторону Заречья, безопасно это можно сделать только на следующем перекрестке с ул. Фрунзе. К нему путь лежит опять же исключительно по газону вдоль гаражей.

Активисты предлагают властям обустроить обещанный удобный тротуар к ул. Фрунзе, закончить благоустройство под путепроводом и решить вопрос с выходом на ул. Федора Смирнова. А также обустроить подъем на Павшинский мост для маломобильных пешеходов хотя бы с одной стороны, чтобы данный объект соответствовал национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни», а прилегающая к нему инфраструктура действительно стала удобной для всех городских жителей в 2025 году.

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