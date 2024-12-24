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Тульские сельхозпроизводители – губернатору: «100 дней руководства областью — только начало пути»

Тульские сельхозпроизводители – губернатору: «100 дней руководства областью — только начало пути»

О том, какие цели ставят перед собой представители агропромышленного комплекса региона и как сотрудничают с властью, они расскажут сами.

12 сентября 2024 года победивший на выборах Дмитрий Миляев официально вступил в должность губернатора Тульской области, приняв присягу. Myslo уже рассказывал, что удалось сделать новому главе региона за первую 100-дневку после вступления в должность. Сегодня с первой временной отметкой на губернаторском посту Дмитрия Миляева поздравили представители крупных сельскохозяйственных предприятий региона.

 

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Алексей Митрофанов, исполнительный директор Тепло-Огаревского мясокомбината (ООО «Вектор»).

— Сегодня развитие отечественного агропромышленного комплекса и реализация его огромного потенциала — в числе главных задач государственной политики в сфере обеспечения продоволь­ственной безопасности. Решение этой задачи в Тульской области находится под личным контролем губернатора региона Дмитрия Вячеславовича Миляева. Внимание к аграриям, тесный контакт и поддержка местных производителей — такие принципы взаимодействия Дмитрий Вячеславович ввел еще будучи министром сельского хозяйства. 

В регионе разработаны и действуют беспрецедентные меры поддержки сельхозпроизводителей и переработчиков сельхозпродукции. И это дает свои результаты. В Тульской области, в зоне рискованного земледелия, аграрии собирают рекордные урожаи, наращивают производство мяса, молока и другой продукции. Наш агропромышленный комплекс по праву считается одной из ведущих отраслей региона. Правительство региона всегда готово поддержать и содействовать развитию аграриев — предложения производителей воплощаются в программы, предоставляя необходимые ресурсы и инструменты для роста сельскохозяйственного сектора. А туляки с удовольствием покупают продукты местных товаропроизводителей.

100 дней руководства областью — только начало пути преобразования нашей малой родины в лучшее место для жизни, работы и отдыха, бизнеса и учебы. Пусть уже достигнутые успехи вдохновляют Вас, Дмитрий Вячеславович, на достижение новых вершин!

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Кристина Романовская, собственник 
и генеральный директор ПХ «Лазаревское».

— За последние 4 года произошли кардинальные изменения в отношениях между бизнесом, государством и людьми в целом. Любые кризисные времена заставляют искать новые решения и стимулируют развитие. В Тульской области созданы прекрасные возможности для расширения, модернизации существующих производств и создания абсолютно новых бизнес-решений. На сегодняшний день объем господдержки АПК региона составляет более 2 миллиардов рублей — финансовая поддержка доступна как средним и крупным, так и малым фермерам.

Особое внимание губернатор региона уделяет сельхозпроизводителям, внедряющим экологически чистые технологии и цифровые стартапы в сельском хозяйстве. Например, наш стартап «Лазаревское Тех», разрабатывающий искусственный интеллект, специализирующийся на бесконтактном взвешивании животных, при господдержке имеет возможность масштабироваться не только в пределах страны, но и в страны-партнеры в рамках альянса БРИКС.

У нас сложились конструктивные отношения с правительством Тульской области, на поддержку которого можно всегда рассчитывать в сложные времена. Агропромышленный комплекс — настоящая целина для инвестпроектов. И это хороший выбор, потому что его продукция будет востребована во все времена, а потенциал — практически неисчерпаем. В Тульской области всегда был сильный агропромышленный сектор, и это результат совместной работы аграриев и власти. Так держать!

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Манук Аветисян, индивидуальный предприниматель, 
глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) «ЖАК».

— Уважаемый Дмитрий Вячеславович! Выражаю Вам искреннюю благодарность и глубокую признательность за Ваш труд и неоценимый вклад в развитие нашего региона. Благодаря Вашему профессионализму и самоотдаче наш регион продолжает развиваться, несмотря на все трудности и вызовы времени.

Аграрная отрасль региона — на Вашем особом личном контроле. Ваша работа способствует укреплению аграрного сектора, улучшению условий труда и повышению благосостояния сельских жителей. В июне 2024-го на Питерском международном форуме правительство Тульской области и наше предприятие ООО «ЖАК» подписали инвестиционное соглашение, в рамках которого мы запускаем строительство животноводческого комплекса с объемом производства в 15 000 тонн молока в год. Наше хозяйство ежегодно получает субсидии на поддержку производства, возмещение части затрат, понесенных в ходе посевной кампании, льготное кредитование. 

К земле надо относиться с душой, тогда она отдает — таков принцип нашей команды. А Вы с душой относитесь к служению Тульскому краю. Мы высоко ценим Вашу готовность всегда прийти на помощь, стремление к достижению высоких результатов и постоянное внимание к нуждам региона, его жителей.

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