В Туле УК оштрафовали на 50 тысяч рублей за игнорирование жалоб жителей домов на улице Дмитрия Ульянова  

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Сотрудники прокуратуры обнаружили, что и детские площадки не соответствовали требованиям.

В Туле жители дома на улице Дмитрия Ульянова пожаловались в прокуратуру на управляющую компанию «Жук».

Выяснилось, что коммунальщики вовремя не отремонтировали фасад многоквартирного жилого дома № 4-а и ступени входной группы многоквартирного жилого дома № 6, что может повлечь причинение травм гражданам.

Кроме этого, детские площадки на придомовой территории не соответствовали требованиям.

В итоге прокуратура района внесла руководителю УК представление. Ответственное лицо компании оштрафовали на 50 тысяч рублей.