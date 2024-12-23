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  4. В Туле УК оштрафовали на 50 тысяч рублей за игнорирование жалоб жителей домов на улице Дмитрия Ульянова   - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Туле УК оштрафовали на 50 тысяч рублей за игнорирование жалоб жителей домов на улице Дмитрия Ульянова  
Фото: ru.freepik.com.

В Туле УК оштрафовали на 50 тысяч рублей за игнорирование жалоб жителей домов на улице Дмитрия Ульянова  

Сотрудники прокуратуры обнаружили, что и детские площадки не соответствовали требованиям.

В Туле жители дома на улице Дмитрия Ульянова пожаловались в прокуратуру на управляющую компанию «Жук». 

Выяснилось, что коммунальщики вовремя не отремонтировали фасад многоквартирного жилого дома № 4-а и ступени входной группы многоквартирного жилого дома № 6, что может повлечь причинение травм гражданам. 

Кроме этого, детские площадки на придомовой территории не соответствовали требованиям. 

В итоге прокуратура района внесла руководителю УК представление. Ответственное лицо компании оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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Автор:
сегодня, в 13:14 0
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