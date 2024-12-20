Проект «Наш город», помощь участникам СВО и социально ориентированный бюджет: депутаты гордумы подвели итоги года

Также в ходе сегодняшнего 4-го заседания Тульской городской Думы депутаты рассмотрели рассмотрели планы на 2025 год.

Алексей Эрк: « Решения Думы направлены на развитие города»

По словам мэра, ключевым политическим событием стала масштабная избирательная кампания: выборы губернатора, областных и городских депутатов. В состав Тульской городской Думы 7-го созыва вошли как депутаты прошлых лет, так и впервые избранные. В депутатском корпусе — участники СВО, врачи, учителя, спортсмены, руководители предприятий и предприниматели. Депутатский корпус обновился более чем наполовину.

С нормотворческой точки зрения уходящий год для Тульской городской Думы был насыщенным: на четырех заседаниях принято более девяноста решений. Большинство вопросов — социально значимые, направленные на развитие Тулы. Один из основных документов — бюджет на ближайшие три года.

— Бюджетная политика традиционно ориентирована на укрепление социальной сферы, развитие инфраструктуры и повышение качества жизни. Мы заложили в него все параметры, охватили все цели, в том числе те, которые обозначены в нацпроектах, и те, что ставит перед нами губернатор региона Дмитрий Вячеславович Миляев, — подчеркнул градоначальник.

За 3,5 месяца было организовано и проведено более 40 публичных слушаний и общественных обсуждений по градостроительным вопросам, внесению изменений в Устав муниципального образования г. Тула, Правила благоустройства, обсуждению проекта бюджета на ближайшие три года.

Одним из приоритетов для депутатов остается поддержка участников СВО и их семей. Помимо нормотворческих инициатив, депутатский корпус оказывает системную помощь защитникам Родины, жителям новых территорий и приграничья. Под опекой также семьи военнослужащих, люди, проживающие в пунктах временного размещения.

Как отметил Алексей Эрк, на протяжении последних лет Тула неизменно удерживает лидирующие позиции в ЦФО по многим показателям социально-экономического развития. Достигнуты серьезные результаты в большинстве сфер. Проводились масштабная реконструкция и ремонт дорожной сети, благоустройство общественных пространств и придомовых территорий, велось строительство и реконструкция образовательных, спортивных и других социальных объектов. Построена новая транспортная артерия — мост через Упу. В Год семьи открыты две новые школы, завершается строительство еще двух. Областной центр активно участвовал в реализации национальных проектов, региональных и муниципальных программ. В проект «Наш город» в этом году вошло более 470 объектов, общий объем средств на проведение работ составил 150 млн рублей. Аналогичная сумма предусмотрена и в следующем году.

Все эти изменения преображают Тулу. Город с каждым годом становится не только комфортнее для жителей, но и привлекательнее для туристов. Областной центр подтверждает за собой статус третьей музейной столицы после Москвы и Санкт-Петербурга.

Важным направлением является взаимодействие депутатского корпуса с жителями в округах. Помимо встреч и личных приемов, активно используются все возможные площадки: СМИ, соцсети, мессенджеры. Каждый туляк может обратиться с вопросом по телефону доверия главы Тулы 31-52-33. Такой формат позволяет оперативно реагировать на насущные запросы.

­– Считаю, что за короткий промежуток времени нами проделана большая работа и достигнуты весомые результаты. Безусловно, наша деятельность строилась в тандеме с администрацией Тулы во главе с Ильей Беспаловым, при поддержке губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, регионального правительства, депутатов Тульской областной Думы. Убежден, сложившийся командный принцип работы и в дальнейшем позволит эффективно и конструктивно решать все городские вопросы, — резюмировал Алексей Эрк.

В 2025 году по проекту «Наш город» благоустроят 300 объектов

В следующем году выполнят 321 вид работ на 295 объектах на общую сумму около 140 млн рублей. На сэкономленные средства будут исполнены дополнительные заявки туляков.

В период с 16 по 17 декабря в главных управлениях по территориальным округам администрации города Тулы проходили заседания рабочих групп по рассмотрению заявок жителей, поступивших в рамках муниципального проекта «Наш город» на 2025 год. В ходе заседаний обсудили поступившие от туляков предложения по благоустройству. При отборе заявок оценивалась актуальность, необходимость и востребованность проведения работ.

— Муниципальный проект «Наш город» показал свою безусловную эффективность и востребованность среди туляков. Каждый год к нам поступает большое число предложений от инициативных жителей, которые хотят благоустроить свои придомовые территории, установить детское игровое и спортивное оборудование, лавочки, пластиковые окна в подъездах, заменить асфальтовое покрытие и сделать многое другое. Всего за четыре года по проекту было благоустроено более 1200 объектов, — отметила первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. — Мы помогаем жителям с подготовкой необходимых документов, подачей заявки, вместе со старшими по домам и активными туляками проводим мониторинги хода работ, а также принимаем участие в приемках. Депутатский корпус совместно с администрацией города продолжит развивать проект «Наш город». Совместными усилиями мы сделаем областной центр более красивым и благоустроенным.

Напомним, муниципальный проект «Наш город» реализуется на территории Тулы с 2021 года.

Депутаты Тульской городской Думы ввели новые меры поддержки для семей участников СВО

Депутаты поддержали вопросы о передаче в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений Гуманитарному центру поддержки и помощи военнослужащим и членам их семей «Звезда», Центру социального содействия «Своих не бросаем».

Также депутаты поддержали внесение изменений в решение «Об организации платных городских парковок в муниципальном образовании город Тула». Устанавливается льгота в размере 100% по оплате абонементов на право пользования на платной основе городскими платными парковками родителям и супругам, не вступившим в повторный брак, погибшего (умершего) инвалида войны и ветерана боевых действий.

— Как подчеркнул Президент страны Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия», сегодня основная задача — укрепление безопасности и суверенитета страны, достижение целей спецоперации, поддержка участников СВО и их семей. Все силы должны быть направлены на реализацию этих задач. Депутаты городской Думы единогласно принимают решения, направленные на предоставление мер поддержки участникам спецоперации, их семьям, волонтерским объединениям, — прокомментировал первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов. — Принятые сегодня решения позволят родственникам погибших ветеранов боевых действий бесплатно пользоваться городским парковочным пространством. Кроме того, мы предоставили муниципальные помещения организациям, которые занимаются важным и ответственным делом — сбором, сортировкой, распределением и доставкой гуманитарной помощи для наших военнослужащих. Депутатский корпус продолжит оказывать помощь нашим военнослужащим и их семьям, жителям новых регионов, населению Курской и Белгородской областей.

Напомним, ранее Тульская городская Дума приняла решение об установлении льготы в размере 100% по оплате абонементов на право пользования платными парковочными местами для ветеранов и инвалидов боевых действий, участников специальной военной операции.

По вопросу получения мер поддержки необходимо обращаться в муниципальное казенное учреждение «Сервисный центр города Тулы».

Депутаты приняли социально ориентированный бюджет города

Бюджет города на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов сформирован на основе прогнозного плана социально-экономического развития областного центра. Основные параметры бюджета следующие.

Доходы в 2025 году предусмотрены в сумме 33,3 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом они выросли на 6,4% или на 2 млрд рублей. Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы составят в 2025 году 14,9 млрд рублей (44,7% от общего объема).

Расходы на 2025 год запланированы в сумме 35,1 млрд рублей. Это выше плановых показателей 2024 года на 7,3% или на 2,4 млрд рублей. Дефицит составит 1,8 млрд рублей, что не противоречит требованиям Бюджетного законодательства.

Традиционно бюджет города останется социально ориентированным. На отрасли социального блока (образование, культуру, физическую культуру и спорт) предусмотрено в 2025 году 19 млрд рублей или около 54% от всех расходов.

Особенное внимание уделяется созданию условий для развития дошкольного и общего образования. В ближайшие три года планируется построить детские сады в ЖК «Московский» на 200 мест и в ЖК «Притяжение» на 75 мест, а также школу на 1100 мест в микрорайоне Суворовский-2.

Практически 20% от общего размера расходов в 2025 году (7 млрд рублей) составляют средства, направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства. Продолжается реализация проектов «Наш город» и «Народный бюджет». На эти цели в 2025 году выделено почти 200 млн рублей.

В 2025 году значительные средства (4,4 млрд рублей или 12,5%) будут направлены на национальную экономику.

По традиции расходы бюджета ведутся программно-целевым методом. В 2025 году на территории Тулы планируется реализация 27 муниципальных программ, которые аккумулируют 90% всех расходов и охватывают все направления и сферы деятельности муниципального образования. Добавлена программа «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».

В следующем году Тула будет участвовать в реализации 11 региональных проектов, на которые выделено 3,3 млрд рублей.

Проект бюджета был рассмотрен на публичных слушаниях 29 ноября, а также на заседаниях постоянных комиссий Тульской городской Думы. Получены положительные заключения прокуратуры города Тулы, контрольно-счетной палаты и Экспертной комиссии. Проект прошел антикоррупционную экспертизу.

— Главный финансовый документ на 2025–2027 годы сбалансирован и финансово устойчив. Предусмотрены средства на финансирование социальной сферы, а это более половины всех расходов. Также бюджетные ассигнования будут направлены на строительство социальных объектов, ремонт автомобильных дорог, развитие сферы ЖКХ, транспортной инфраструктуры и благоустройство города. В приоритете — повышение качества жизни туляков, — подчеркнул заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Борис Воловатов. — Отмечу, что в бюджете Тулы на ближайшие три года учтены национальные цели, которые обозначил Президент Российской Федерации Владимир Путин, а также задачи, поставленные губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым.

Проект бюджета Тулы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов был принят большинством голосов.

Депутаты гордумы утвердили новый почетный знак «За благотворительность и милосердие»

Наградой отмечаются как организации, так и отдельные жители города, чьи благотворительные инициативы, добровольческая и меценатская деятельность направлены на поддержку культуры, образования, здравоохранения, спорта, духовной сферы, на защиту материнства и детства, милосердие, заботу об инвалидах, ветеранах и участниках боевых действий, членов их семей, имеют общественно-социальную значимость в масштабах муниципального образования город Тула.

Представления о награждении могут вносить трудовые коллективы, руководители организаций всех форм собственности, руководители органов государственной власти Тульской области, органы местного самоуправления, группа не менее 10 депутатов Тульской городской Думы, за исключением самовыдвижения.

— Тула — город добровольцев, чьи поступки и участие заслуживают общественного уважения. Сегодня мы приняли решение учредить новую награду, которая подчеркнет значимость добровольческой деятельности. Уверена, что она станет символом признания заслуг людей, принимающих участие в помощи тем, кто в этом нуждается, — подчеркнула заместитель председателя Тульской городской Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова.

Депутаты приняли предложение единогласно.