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Жительница Киреевска отказывалась прекращать драку с подругой и получила штраф

Жительница Киреевска отказывалась прекращать драку с подругой и получила штраф

Прекратить её просили сотрудники полиции.

В Киреевске 36-летняя Татьяна П. признана виновной в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Судом установлено, что 19 декабря Татьяна пришла к подруге, чтобы выяснить с ней отношения. Женщина закатила скандал, который перерос в рукоприкладство. Прибывшие на место сотрудники пытались успокоить женщину и просили проследовать с ними для дачи объяснений, но та категорически отказывалась прекращать драку. 

Татьяна хватала сотрудника полиции за форменное обмундирование, упиралась ногами и руками о стену в подъезде жилого многоквартирного дома, когда её пытались доставить в служебный автомобиль.

В суде женщина признала вину, ей назначено наказание в виде штрафа в 3 000 рублей. 


 

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