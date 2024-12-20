В Киреевске прокуратура проверила искренность чувств россиянки и иностранца

В Киреевске межрайонная прокуратура провела проверку исполнения семейного и миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе проверки установлено, что жительница Киреевского района за вознаграждение в 10 000 рублей зарегистрировала фиктивный брак с гражданином республики Азербайджан, с целью получения последним по истечении установленного законом срока гражданства РФ.

По иску межрайонного прокурора суд признал брак между указанными гражданами недействительным со дня его заключения. Решение суда будет направлено в органы миграционного контроля с целью принятия комплекса необходимых мер в отношении иностранца.