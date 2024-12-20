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Где в Туле купить живую ёлку и как выбрать ту, что простоит дольше всех?
Фото Алексея Пирязева.

Где в Туле купить живую ёлку и как выбрать ту, что простоит дольше всех?

Узнали, где в городе открылись ёлочные базары и почем сейчас новогодние деревца.

19 и 20 декабря в Туле начали открываться ёлочные базары. В этом году это 34 точки во всех муниципальных округах. Где-то погуще, например на пересечении Лейтейзена и Сойфера — целых четыре базара. Где-то точки встречаются реже: локации выбирают сами предприниматели на конкурсной основе, а утверждает их специальная комиссия.

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Где в Туле купить новогоднее деревце

В этом году ёлки и сосны к нам привезли из Суворовского района Тульской области и Пермского края.

— Адреса официальных ёлочных базаров можно посмотреть на интерактивной карте либо на сайте городской администрации, — говорит Олег Грачев, зам. начальника управления — начальник отдела мелкорозничной торговли управления экономического развития администрации Тулы. — Территория правильного ёлочного базара огорожена и освещена, имеет яркое тематическое оформление. Есть мерная линейка и упаковочный материал. По требованию покупателю выдают чек, а базары с высокой проходимостью оборудованы терминалами безналичной оплаты. 

По словам Олега Грачева, предприниматели, торгующие новогодними деревцами в этом году, работают у нас не первый сезон и хорошо себя зарекомендовали. Все деревья здоровы, прошли фитосанитарный контроль и имеют карантинный сертификат. 

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Олег Грачев обратился к тулякам с просьбой не покупать ёлки и сосны на стихийных развалах. И в первую очередь не потому, что деревья там какие-то не такие. Не будет спроса — не будет и предложения:

— Как правило, деревья, которые продают на стихийных несанкционированных рынках, вырублены незаконно. Давайте не будем это поощрять!

К слову, легальные ёлочные базары могут быть не только санкционированы администрацией. Хвойные иногда вполне легально продают в торговых центрах или на частных территориях. 

Ёлочные базары будут работать до 31 декабря ежедневно с 9.00 до 20.00. А в предновогодний вечер — обычно до последнего покупателя.

Почем хвойные?

В этом году в Тулу привезли сосну, ель, пихту, голубую ель в горшках, еловый и пихтовый лапник. Обычная ёлка или сосенка обойдется в 1500 рублей за метр. Высокое деревце (от 3 метров) либо сибирская пихта — 3000 руб. Упаковка деревца — 100-300 рублей.

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Как выбрать ёлку, чтобы стояла до мая?

С маем, конечно, слегка погорячились, но выбрать деревце, которое будет радовать глаз весь январь, можно. Об этом поговорили с одним из продавцов ёлочного базара, который продает пермских зеленых красавиц. 

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— Главное — смотреть на веточки, — рассказал Сергей, — чтобы были мягонькие, не осыпались. Хвоя должна быть зеленая, без желтизны, должна пахнуть. На срубе деревца видно ничего не будет, всё внимание — веткам! Слегка потяните за кончик, проведите по иголочкам. Не осыпалась? Будет стоять. 

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Все эти советы про соль, сахар, аспирин, добавленные в воду к ёлке, — полная ерунда. Если сама ёлочка свежая — будет стоять хорошо. Вот эти ёлки срублены неделю — полторы назад, хранились в морозе, и «оживут» только у вас дома.

Сергей дал покупателям несколько советов:

  • выбирайте при покупке свежее деревце;
  • попросите продавца освежить срез, прежде чем унести ель домой;
  • сразу поставьте деревце в воду или в песок с водой — оно быстро «выпьет» около полутора литров, после чего воду снова нужно добавить и не забывать обновлять. Важно не давать срезу пересыхать. Чем больше воды — тем лучше стоит хвойное;
  • воду используйте не хлорированную. Лучше купить или набрать в роднике. Хлорка губит ёлку.

— У некоторых при хорошем уходе ель дает побеги и корни, — сказал продавец.

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Куда позвонить с вопросом или жалобой?

С информацией по конкретным адресам можно ознакомиться на официальном сайте администрации Тулы либо по тел.: 30-47-93, 30-45-31.

В администрации обещают проводить рейды — ловить несанкционированных торговцев ёлками.

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