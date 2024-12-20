Погоня со стрельбой в Ясногорске: на водителя составили 6 протоколов

Мужчине вменяют невыполнение требования сотрудника полиции, отказ от медосвидетельствования и несколько нарушений ПДД.

Пресс-служба тульского УМВД прокомментировала погоню со стрельбой в Ясногорске: напомним, при задержании водителя «Лады» инспекторам ДПС пришлось открыть огонь.

В ведомстве уточнили, что полицейские пытались остановить легковушку для проверки документов, но водитель проигнорировал требование инспектора и попытался скрыться, превысив скорость, совершая опасные маневры и создавая угрозу для жизни и здоровья людей.

Инспекторы неоднократно требовали остановиться, но нарушитель не подчинялся, поэтому было принято решение о применении табельного оружия. Убедившись в безопасности своих действий для окружающих, инспектор ДПС сделал предупредительные выстрелы в воздух. Это не подействовало, поэтому пришлось стрелять по колёсам.

За рулем находился ранее судимый 41-летний местный житель с признаками опьянения и не имеющий права управления транспортными средствами. В отношении него были составлены протоколы по шести статьям КоАП РФ, среди которых отказ от медосвидетельствования, неповиновение законному требованию сотрудника полиции, отсутствие полиса ОСАГО и другие нарушения ПДД.