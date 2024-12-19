На улице Курковой рушится крыша аварийного дома: жителей должны были расселить еще летом 

В редакцию Myslo обратились жители дома № 5 по улице Курковой. По словам людей, их разваливающийся дом признали аварийным еще в 2008 году, но сроки расселения постоянно переносились.

— У нас на руках имеется несколько экспертиз по дому, — рассказывает Галина Троицкая. — Если в 2008-м его признали аварийным без указания сроков расселения, то в декабре 2017 года появились четкие даты. Дом полагалось снести, а нас расселить до декабря 2022. Однако сроки отселения постоянно переносились до тех пор, пока ситуацию на контроль не взяла прокуратура. В суде администрация настаивала, что у них нет подходящей для расселения программы, но после вереницы заседаний, в апреле 2024 года, суд постановил окончательно расселить нас к середине лета. На дворе декабрь, а мы всё еще здесь. И каждый день новые беды.

13 декабря в доме отключили газ: из-за отсутствия акта от УК. Управляющей компании «ЖКС» аварийный дом достался в нагрузку и обслуживать его они должны до января 2025 года. Однако, по словам жителей Курковой, 5, коммунальщики просто «забили» на аварийное жилье.

— Мало того, что с газом вышла такая ерунда, так на днях у нас крыша начала рушиться, — продолжает Галина Троицкая. — Огромные куски падают прямо у подъезда. Повезло, что не прибило никого. Звоним в УК, а тот и отвечает, мол, крышу нам должна администрация ставить. Почему? Ответа нет. Насели на него, пообещал сегодня приехать и посмотреть на крышу. Прошло 4 часа, но директором так и не пахнет.

Отметим, что администрация предлагала жителям переехать в маневренный фонд, но условия там мало чем отличались от их разваливающегося дома.

— Смысл менять одну развалюху на другую? С одним переездом замучаешься, — завершает Галина Троицкая. — А вещи оставить нельзя. Когда расселяли соседние дома, жильцы забили двери, думали, перед сносом заберут — на следующий день все растащили у них! Нам такого не надо. Надеемся, что после публичной огласки, если уж не начнутся подвижки с расселением, то хотя бы УК выполнит свою работу и заделает нам крышу. А то ведь там трубы проходят, все замерзнет, лопнет и мы вообще будем как неандертальцы — костры жечь!