В Госдуме предложили запретить россиянам дарить друг другу алкоголь

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Депутаты предлагают вручать то, «что будет действительно приносить людям радость и удовольствие».

В России следует запретить гражданам дарить друг другу алкоголь, вместо него нужно вручать вещи, которые несут пользу. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов, сообщает Life.ru.

«Предлагается делать подарки исключительно в форме положительных, несущих пользу вещей, например: абонемент в спортивный зал, сертификат на дополнительное образование, билеты в кино, музеи и театры, познавательные книги, <…> — все то, что будет действительно приносить людям радость и удовольствие», — говорится в документе.

Документ предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, предусматривающей штрафы за передачу алкоголя в качестве подарка.

Для физических лиц штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных — от 35 до 50 тысяч, а для юридических — 100 тысяч рублей. Как указано в пояснительной записке, инициатива направлена на снижение употребления алкоголя среди граждан и поддержку здорового образа жизни.