Жительница Алексина задушила новорожденного сына: суд огласил приговор

Фото прокуратуры Тульской области

В Алексине 43-летняя местная жительница признана виновной в убийстве новорожденного, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и СУ СКР по региону.

Судом установлено, что в феврале 2023 года обвиняемая дома родила здорового мальчика. Перерезав пуповину, женщина задушила сына и с помощью знакомого через пару дней закопала труп в лесу. Отметим, что женщина не состояла на учете в медучреждении и не наблюдалась у врачей. А на убийство решилась из-за того, что посчитала, что не сможет содержать ребенка.

В сентябре 2024 года о произошедшем правоохранителям рассказала одна из знакомых обвиняемой.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года 10 дней с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.