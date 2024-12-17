В администрации Тулы рассказали, как будет организована парковка на улицах в новогоднюю ночь

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в новогодние праздники в Туле вводят ограничения на движение всех видов транспортных средств и запрет остановки и стоянки:
1) с 23.00 30 декабря 2024 года до 01.00 2 января 2025 года на парковочном пространстве, расположенном на площади Ленина.
2) С 00.00 31 декабря 2024 года до 06.00 1 января 2025 года:
- по ул. Менделевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
- по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- на Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Союзной на участке от дома № 9 по ул. Союзной до Крестовоздвиженской площади,
- в Денисовском переулке,
- по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Благовещенской на участке от Союзного переулка до Благовещенского переулка,
- в Черниковском переулке,
- в Союзном переулке.
В новогодние праздники личный автомобиль можно будет оставить на парковках правительства региона со стороны Крестовоздвиженской площади и со стороны ул. Ф. Энгельса.