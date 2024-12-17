В Новомосковске мужчина украл у сожительницы миллион рублей

Сотрудники новомосковского отдела полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В дежурную часть обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина заявила, что потеряла мобильный телефон, после чего с её счета списали миллион рублей.
Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний сожитель женщины. Мужчина узнал пароль от мобильного банка, украл смартфон и сбежал из города. Задержать его удалось на территории Новгородской области.
В настоящее время подозреваемый задержан, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».