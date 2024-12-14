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В Туле прошел гала-концерт творческого фестиваля слабослышащих

В Туле прошел гала-концерт творческого фестиваля слабослышащих

Участники подготовили концерт и выставку декоративно-прикладного искусства.

Заключительный гала-концерт фестиваля семейного творчества «А ну-ка, все вместе!» прошел 14 декабря в многопрофильном центре «Родина». Его участниками стали инвалиды по слуху. Они подготовили творческие музыкальные и танцевальные номера, каждый из которых стал настоящим произведением искусства.

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Да-да, слабослышащие поют песни на сцене с помощью жестового языка, тонко чувствуют ритм, и выглядит это завораживающе.

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В фойе многопрофильного центра развернулась выставка творческих работ — мягкие игрушки, красивые цветы из бумаги и потрясающие картины.

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Юлия Крыгина, председатель Тульского регионального отделения Всероссийского общества глухих:

— Этот фестиваль мы проводим ежегодно, но в этом году он посвящен Году семьи. Этот гала-концерт стал возможен благодаря гранту правительства Тульской области.

Очень важен именно семейный формат фестиваля. К нам приходят родители с детьми, иногда в семье слабослышащие — взрослые, иногда — дети. Они общаются жестовым языком. Такие мероприятия помогают им стать ближе, ощутить себя частью большого сообщества. Это важно для каждого из нас.

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Все участники концерта и выставки — члены Тульского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Они живут активной жизнью, это наглядно продемонстрировали многочисленные видеоролики со спортивных соревнований, встреч и творческих конкурсов.

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Ольга Жукова, руководитель отделения для детей с нарушением слуха Тульского областного центра образования:

— Мы очень рады, что есть такие мероприятия. Благодаря им слабослышащие дети выходят на большой уровень социализации. Они могут найти друзей и знакомых не только в школе, но и в городе, и даже в области.

Ребята перестают стесняться, показывают свои таланты, общаются. Детям мероприятие очень нравится. На фестиваль приехали наши воспитанники не только из Тулы, но и из Алексина, Новомосковска и Ефремова. Кто-то выступает, кто-то смотрит концерт. Но главное — всех это мотивирует развиваться и вести активный образ жизни.

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Во время гала-концерта семьи, которые стали победителями в многочисленных конкурсах, получили дипломы, благодарности и подарки.

Гала-концерт был проведен благодаря гранту правительства Тульской области. Подобную поддержку в этом году получили 43 проекта, представленных НКО. 

Гранты предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных проектов, программ и достижения целей, показателей и результатов государственной программы Тульской области «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тульской области».

Оператор грантов — аппарат Общественной палаты Тульской области. Если вы хотите подать заявку на грантовый конкурс, но пока не знаете как, обратитесь за консультацией в Ресурсный центр правительства.

Напомним, в Тульской области проживает свыше 10 тысяч людей с нарушением слуха, из них — свыше 1500 человек, которые используют в своих коммуникациях русский жестовый язык. 

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сегодня, в 10:42
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