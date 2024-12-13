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В Тульскую область прибудет частица Честного и Животворящего Креста Господня
Фото из архива Myslo.

В Тульскую область прибудет частица Честного и Животворящего Креста Господня

А также частицы святых мощей угодников Божиих.

15 декабря в Успенский соборный храм Алексина прибудут частицы Честного и Животворящего Креста Господня, святых мощей свт. Алексия, митрополита Московского и всея Руси, преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби.

Это стало возможно благодаря взаимодействию Белевской Епархии и Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия в рамках программы «Духовное укрепление российского воинства».

Частицы Честного и Животворящего Креста Господня и святых мощей угодников Божиих будут переданы Белевской Епархии в Успенский соборный храм Алексина на постоянное пребывание и будут доступны для поклонения прихожан. Такое решение обусловлено особой духовной и исторической значимостью личности святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, и прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби для города Алексина, как исторического удела Митрополитов Московских, небесного покровителя града Алексина, а также факта, что Алексин удостоен почетного звания «Город воинской доблести».

 Крестный ход с принесением святынь пройдет из старого Успенского собора к новому Успенскому собору.

Сбор гостей и начало торжества в 8.45. Также в рамках мероприятия состоится Праздничная Божественная литургия, которую возглавит Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, в сослужении духовенства Белевской епархии.

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