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Дмитрий Миляев обсудил развитие объектов Белевского района с благотворительным фондом «Иннотех XXI»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев обсудил развитие объектов Белевского района с благотворительным фондом «Иннотех XXI»

13 декабря губернатор провел рабочую встречу с руководителем фонда поддержки возрождения Русской церковной архитектуры Алексеем Агаповым.

На встрече обсудили вопросы развития объектов в Белевском районе.

Дмитрий Миляев отметил, что в Тульском регионе проводится большое количество мероприятий, направленных на сохранение историко-культурного наследия области, укрепление традиционных духовных ценностей.

— Особое внимание уделяем сохранению и популяризации уникальной самобытной культуры малых городов и поселений региона. Одно из значимых мест среди них занимает город Белев — историческое поселение федерального значения. В Белевском районе — три монастыря и множество храмов. Многое сделано, чтобы эти святыни действовали и принимали паломников со всей страны. Значимую поддержку в этой работе оказывают Министерство культуры РФ и меценаты, — отметил Дмитрий Миляев.

Благотворительный фонд поддержки возрождения Русской церковной архитектуры «Иннотех XXI» учрежден для организации и продвижения проектов в сфере сохранения культурного наследия.

Алексей Агапов рассказал, что осенью 2024 года фонд начал реализацию проекта «Спаси и сохрани», которая направлена на выявление востребованных населением храмов, нуждающихся в реконструкции и ремонте. У фонда есть ряд успешных проектов в регионах. Один из них — «Духовный кластер» в Астраханской области.

Министр культуры и туризма Татьяна Рыбкина отметила, что Белевский район имеет большие перспективы для развития культуры и туризма, в том числе религиозного. Для этого необходимо продолжать восстанавливать и развивать религиозные объекты в комплексе с благоустройством территории. В настоящее время особого внимания в Белеве требуют завершение восстановления Спасо-Преображенского, Крестовоздвиженского монастыря и прилегающей к нему территории.

Дмитрий Миляев поблагодарил Алексея Агапова и возглавляемый им фонд за интерес к святыням Тульской области и выразил уверенность, что совместные усилия правительства региона и фонда дадут положительные результаты в развитии исторического поселения.

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